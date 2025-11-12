«Афиша» представляет серию концертов классической музыки от Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna

Компания продолжает развивать направление организации собственных мероприятий.

© Пресс-служба Теодора Курентзиса

10-13 декабря 2025 декабря «Афиша» проведет серию концертов классической музыки от оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Один из самых влиятельных коллективов мировой сцены создаст оригинальные события в Малом, Рахманиновском и Большом залах Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, позволив слушателям оценить весь творческий диапазон – от камерных шедевров до известных симфоний.

Это яркое событие в культурной жизни продолжает развитие «Афиши» как организатора собственных мероприятий, которые делают искусство частью современного городского лайфстайла. Компания становится продюсером не только одного из крупнейших музыкальных фестивалей, но и масштабных академических событий, представляющих мировые коллективы и актуальные интерпретации классического репертуара.

10 декабря 2025 года в Малом зале консерватории камерный ансамбль солистов musicAeterna представит программу Chiaroscuro – музыкальный диалог света и тени, вдохновленный одноименным произведением Гии Канчели. В ней французская и российская музыка XX века соединяются в единую драматургическую арку от Мийо и Равеля до Шнитке и Прокофьева.

11 и 12 декабря 2025 года в Большом зале консерватории состоится центральное событие программы – симфоническая программа «Кольцо без слов» по мотивам тетралогии Рихарда Вагнера. Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит сюиту Лорина Маазеля, где все ключевые лейтмотивы «Кольца Нибелунга» звучат как самостоятельное симфоническое полотно.

13 декабря 2025 года в Рахманиновском зале – программа «Бах и джаз» ансамбля musicAeterna Brass под художественным руководством Павла Курдакова. В ней барочная строгость Баха соединяется с ритмической свободой джаза.