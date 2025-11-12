Правозащитники просят навести порядок в госпитализации детей из СИЗО

Госпитализировать маленьких детей, родившихся в неволе, следует только с матерью. С такой инициативой в очередной раз обратились правозащитники, в том числе автор этих строк, в Минюст. Поводом стала скандальная история в Москве, когда администрация больницы отказалась отдавать ребенка медсестре СИЗО, требуя документ, подтверждающий «взятие его под стражу».

© Московский Комсомолец

Об инциденте, произошедшем в одной из московских больниц рассказала член ОНК Москвы, врач Мария Ботова. По ее словам, в женском СИЗО № 6 содержится иностранная гражданка с малышом младше двух лет. У ребёнка тяжёлое обострение атопического дерматита, он страдает от зуда и воспаления, нарушены сон и питание. Медицинский персонал СИЗО, убедившичь, что амбулаторное лечение не помогает, вызвал «скорую помощь». По доверенности ребёнка передали бригаде, которая увезла его в стационар. По словам Ботовой, малыш пролежал в приёмном покое более 4 часов без еды. В итоге в госпитализации пациенту отказали с формулировкой: «Лечитесь по месту жительства». В данном случае «место жительства» — это СИЗО, и лечение эффекта не дало, потому и была вызвана «скорая». Но самое интересное: когда за ребёнком приехала медсестра из СИЗО (с доверенностью от матери), персонал больницы отказался его отдавать, требуя «акт о заключении ребёнка под стражу». По словам Ботовой, сотрудники больницы угрожали вызвать полицию, обвиняя медсестру в «похищении ребёнка». В конце концов малыша в СИЗО вернули.

Эта история - яркий показатель того, что не урегулирован процесс госпитализации детей заключенных. Причем, ни со стороны ФСИН, ни Минздрава. Идеальный вариант: если бы ребенка госпитализировали вместе с матерью. Во-первых, маленькие дети болезненно переживают разлуку с родительницей, и именно потому часто очень долго не идут на поправку в случае их госпитализации отдельно от мам. Во-вторых, мать, ребенка которой увозят, не может получить информацию о его состоянии. Кроме того, следует прописать сам алгоритм госпитализации детей заключенных, оказания им медпомощи, предоставление питания и ухода.