Минобороны опубликовало пост с песней «Сектора Газа»

Министерство обороны (МО) России опубликовало в Telegram-канале изображение со словами из песни культовой группы «Сектор Газа».

Слова «Но мы пройдем путь через туман» взяты из композиции «Туман», которая была одной из самых известных в творчестве российской рок-группы. Сама композиция посвящена решимости преодолеть трудности и опасности, несмотря на неясность и неопределенность ситуации.

Также на картинке виден боец специальной военной операции (СВО), который двигается сквозь плотную завесу тумана.

Ранее стало известно, что «Сектор Газа» запрещать не будут. Таким образом глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала новости о запрете коллектива.