Пострадавший при взрыве мальчик остался с одним пальцем на правой руке

Врачи ампутировали четыре пальца на правой руке ребенку, пострадавшему при детонации взрывчатки в Красногорске. У мальчика остался лишь мизинец.

Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Мальчик, у которого в руке взорвалась мина с 10-рублевой купюрой, остался с одним пальцем — врачам удалось сохранить лишь мизинец на правой руке, — говорится в публикации.

Медики пытались восстановить ткани и кости, однако сделать это не удалось. Девятилетний ребенок подобрал 10-рублевую бумажку на площадке на Пионерской улице. Купюра была обмотана красной лентой, под ней находилась взрывчатка. В результате прогремевшего взрыва школьнику оторвало пальцы.

Мальчика доставили в больницу. Его состояние оценивали как тяжелое. Позднее стало известно, что врачам пришлось частично ампутировать пальцы ребенку. СК завел дело по факту покушения на убийство. Следователи работают на месте происшествия, также ведется розыск причастных к преступлению. Сколько лет колонии грозит преступникам и реакции на этот инцидент — в материале «Вечерней Москвы».