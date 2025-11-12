Кемеровчанка развела карпов в затопленном подвале дома

Женщина из города Белово в Кемеровской области развела карпов в подвале затопленного дома, чтобы привлечь внимание местных властей к проблемам с коммуникациями. Об этом в среду, 12 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

Местные жители уже не первый год страдают из-за постоянных подтоплений. Уже в августе в домах граждан вода стала скапливаться еще быстрее. Одна из горожанок от безысходности подошла к проблеме креативно — приобрела 11 карпов, запустила их в подвал, поставила там видеокамеры и завела блог о необычных питомцах.

— Власти считают, что причина наводнений — в грунтовых водах, поэтому выкапывают канавы и постоянно откачивают водоподводящие колодцы в надежде, что вода уйдет. Но это не помогает, — говорится в публикации.

