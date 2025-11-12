Между фотографиями президента Украины Владимира Зеленского и победами России есть определенная связь. Об этом заявил репортер ВГТРК Андрей Руденко в Telegram-канале.

«Зеленский словно вестник перед переходом крупных городов под наш контроль», — написал он.

По словам Руденко, крупные города Украины переходят под контроль России после того, как Зеленский публикует фотографии на них фоне. Военкор попросил украинского лидера «сделать селфи с Киевом и Одессой».

Зеленский приехал в Херсон

Ранее стало известно о новых успехах ВС России в Купянске. Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев отметил, что армия РФ с тяжелыми боями выбила Вооруженные силы Украины из восточной части города.