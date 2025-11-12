На форуме «Технологии Добра» представят IT-решения для развития благотворительности

Форум «Технологии Добра» состоится 19 ноября в Москве и в онлайн-формате. Это крупнейшая ежегодная площадка для открытого диалога между некоммерческими организациями, представителями IT-индустрии, государственного и корпоративного сектора. Участники обсудят вызовы и возможности цифровых решений для развития некоммерческого сектора.

В программе заявлено направление «Цифровые нововведения для НКО: поддержка и возможности государства». Оно посвящено тому, как государственные инициативы, технологии и партнерства помогают некоммерческим организациям развиваться и усиливать социальное воздействие.

В секции «Новые возможности и проверенные подходы: открытый разговор с бизнесом» состоится диалог о том, как крупные компании внедряют инновации, поддерживают социальные инициативы и выстраивают устойчивое развитие.

Тема «Цифровое будущее НКО: международные альянсы и новая технологическая реальность» будет посвящена тому, как цифровые инструменты и искусственный интеллект помогают организациям масштабировать социальные проекты, работать «через границы» и участвовать в формировании новой цифровой реальности.

Отдельный блок — «Юридические нововведения для НКО: роль "цифры"». Его участники обсудят законодательные изменения, которые ждут сектор, а также то, как технологии помогают обеспечивать прозрачность и доверие в работе организаций.

Еще одно направление — «Цифровой и медиа-капитал: как известность помогает». Известные актеры, спортсмены и общественные деятели расскажут, как личный пример и публичность усиливают социальные проекты.

На главной сцене форума выступят первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский и заместитель председателя правления фонда «Сколково» по работе с партнерами Алексей Паршиков.

Среди участников — соучредитель благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский и председатель Российского Красного Креста, член совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Павел Савчук.

К выступлению приглашены ведущая информационной программы «Вести» телеканала «Россия 1» Ирина Россиус и заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель попечительского совета фондов «Истоки» и Андрея Первозванного» Владимир Якунин.

В международном блоке примут участие президент Экономического и социального совета ООН по Африке (ЭКОСОС), директор государственного форума безопасного интернета Маврикия Махендранат Бусгополь и социальный предприниматель, эксперт в области цифровых решений для общественных проектов Мадиш Парих — основатель и президент Elixir Foundation, соучредитель Invincible NGO, координатор программ в рамках ЮНЕСКО и посол молодежи Earth Day Network.

Также выступят директор Совета по экологическому строительству, основатель платформы зеленых технологий earthbot.io (Великобритания/Россия) Гай Имс и председатель Общественной палаты Москвы, советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию ООО УК «Уральская Сталь» Вадим Ковалев.

В дискуссиях примут участие директор департамента законодательства и правоприменения в сфере некоммерческих организаций Минюста России Светлана Кузнецова и управляющий партнер Avito Сергей Пивень.

К культурно-общественной части форума присоединятся писатель, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», попечитель фонда медицинских решений «Не напрасно» и член совета фонда «Дети-бабочки» Александр Цыпкин, а также футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка Португалии, амбассадор благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Александр Мостовой.

Среди приглашенных артистов — актриса театра и кино, певица и телеведущая, амбассадор фонда «Старость в радость» Елизавета Арзамасова, актер театра, кино и дубляжа Никита Ефремов и заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Карачаево-Черкесской Республики, амбассадор благотворительного фонда «Второе дыхание» Дмитрий Дюжев.

Форум «Технологии Добра» пройдет в кинотеатре «Октябрь». Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и фонд «Сколково».