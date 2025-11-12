«Сбылась мечта»: что известно о романе внучки Ельцина и сына Березовского

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева начала встречаться с сыном олигарха Бориса Березовского Глебом. Об этом сообщает «Царьград».

Молодые люди провели вместе уже несколько месяцев. Они побывали во Франции, ОАЭ и Японии, а снимки говорят о том, что потомки ключевых фигур для российских 90-х годов нашли друг друга.

«Сбылась мечта Березовского! Наконец-то породнится с Ельциным!», — пошутил кто-то в соцсетях во время обсуждения снимков.

Напомним, что Мария Юмашева родилась в браке дочери Ельцина Татьяны с Валентином Юмашевым. Сама 23-летняя девушка предпочитает жить в Лондоне и позиционирует себя как фотографа, а в начале 2025 года провела выставку в московском «Ельцин Центре», посвященную своей бабушке Наине Ельциной.

Роман для Марии стал не первым в ее насыщенной личной жизни. В прошлом она встречалась с футболистом Федором Смоловым, однако к концу 2022 года пара распалась.