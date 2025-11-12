Депутат Госдумы возмутился из-за туалетной бумаги и пожаловался на нее генпрокурору

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился из-за внешнего вида продающейся на маркетплейсах туалетной бумаги и пожаловался на товар и производителя в Генпрокуратуру. Об этом он сообщил в Telegram.

Парламентарий опубликовал фото рулонов, на которых изображены Спасская башня Кремля и храм Василия Блаженного.

"Изображение Кремля, одного из символов государственной власти России, на бумаге, которой ж... подтирают, это не дискредитация?"Михаил Матвеев

Депутат направил обращение на имя генпрокурора Александра Гуцана, а также призвал подписчиков жаловаться на туалетную бумагу за оскорбление чувств верующих.

