Лидеры цифрового развития на форуме «Пульс цифровизации» подведут итоги года и обсудят эффективные стратегии и технологии, меняющие мир

Приглашаем на ключевое ежегодное событие о влиянии технологий на бизнес, экономику и общество — VI Форум лидеров цифрового развития «Пульс цифровизации». Мероприятие состоится 5 декабря 2025 года на площадке «Кибердом» в Москве при поддержке Forbes Russia.

© Из архивов FCongress

Форум объединит лидеров, определяющих контуры технологической повестки. Здесь обсудят стратегии роста, практики с измеримым результатом, партнёрства и экосистемы, управление рисками и ресурсами, баланс скорости и надёжности. Форум соберет топ-менеджеров и технологических лидеров ключевых отраслей: от промышленности и ритейла до финтеха и телекома. Здесь встретятся те, кто не ждёт перемен, а формирует их!

В программе форума

Технологический вектор: как бизнес формирует цифровое будущее; стратегии роста, партнёрства, масштабируемые модели.

Технологии для роста: собственные решения и индустриальные практики, измеримые результаты, кооперация компаний.

Клиентский опыт 2025: данные и AI, персонализация и доверие как основа конкурентного преимущества.

AI от пилота к масштабу: экономика проектов, качество данных, эксплуатация моделей, устойчивость процессов.

Экономика доверия: киберустойчивость, данные и биометрия, новые угрозы и способы защиты.

Финтех 3.0: данные, экосистемы, безопасность как фактор выбора клиента, открытые API и противодействие мошенничеству.

Человек и технологии: роли, компетенции будущего, культура и лидерство.

Next CIO: архитектор будущего и проводник изменений.

Участники форума

Ведущие игроки технологического бизнеса и топ-менеджеры инновационных компаний из следующих отраслей: телеком, медиа, e-commerce, ритейл, финтех, банковский сектор, ИТ, страхование, FMCG, фармацевтика и медицина, транспорт и логистика, промышленность и производство. Компании-драйверы цифровой экономики, задающие темп и формирующие её ландшафт.

Rambler&Co – генеральный информационный партнер, «Лента.ру» и «Газета.Ru» – информационные партнеры форума «Пульс цифровизации».