В России отреагировали на идею ввести запрет алкоголя на новогодние праздники

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с Рамблером раскритиковал идею о введении в России запрета на продажу алкоголя в новогодние праздники.

С соответствующей инициативой ранее выступил создатель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов, передавало издание «Абзац». По его мнению, запрет на продажу алкогольных напитков в течение декабря и всех новогодних праздников поможет решить демографическую проблему в стране. «Трезвые люди обратят внимание на семью, воспитание детей, займутся спортом, начнут читать книги и очень много полезного смогут сделать», – сказал Болоянгов. Он также отметил, что запрет нужно ввести сразу по всей стране, а не проводить тесты в регионах.

Идея о том, что после введения подобного запрета люди тут же перестанут выпивать, является, мягко говоря, утопической. Если подобные кардинальные меры и будут реализованы, то это никоим образом не повлияет на ситуацию с употреблением алкоголя. Для этого нужно не вводить запреты, а менять менталитет людей. Сейчас алкоголь употребляют практически на всех праздниках, на различных торжествах, юбилеях и тому подобном, а сцены с сцены с употреблением алкоголя часто демонстрируются в фильмах и на телевидении. Так что здесь необходимо менять именно поведенческую структуру людей. Так, часть средств от акцизов на алкогольную продукцию стоило бы выделять на антиалкогольную пропаганду в СМИ. При этом она должна касаться в основном несовершеннолетних, ведь взрослым людям что-то объяснять по этой теме бесполезно. Павел Шапкин Председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики

При введении запрета на продажу алкогольных напитков в новогодние праздники он будет повсеместно нарушаться, добавил собеседник.

«Тогда возникнет нелегальный рынок алкоголя, как это было в СССР в период горбачевский антиалкогольной кампании. Да, в те времена не было полного запрета на продажу алкоголя, однако ограничения были довольно серьезными. Здесь также можно вспомнить, как введение «сухого закона» в США привело не к тотальной трезвости населения, а к расцвету мафии», - отметил эксперт.

Шапкин выразил мнение, что инициатива о введении запрета на алкоголь в новогодние праздники была выдвинута «Армией трезвости» ради привлечения внимания к организации.

«Всерьез эту инициативу не будут рассматривать ни в правительстве, ни в Государственной думе. То есть никаких реальных законодательных изменений здесь не будет», - заявил специалист.

Ранее диетолог Александр Бурлаков развенчал распространенный миф об отсутствии болезней у алкоголиков.