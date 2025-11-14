По Крымскому мосту временно перекрыто движение транспорта

Информации о приостановке движения сегодня в 03:53 опубликовал Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

© Российская Газета

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - подчеркнули здесь.

Отметим, что в этом Оперативном канале каждый час публикуют информацию для водителей о ситуации на Крымском мосту (обычно речь идет об очередях на проезд как со стороны кубанской Тамани, так и со стороны крымского города Керчь). Но в ночь с четверга на пятницу ее не было почти четыре часа.

Напомним, что в настоящее время идет отражение атак украинских БПЛА на Новороссийск. Кроме того, угроза атаки БПЛА была также объявлена в городе-курорте Анапа, расположенного неподалеку от Крымского моста.