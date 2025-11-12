Церемония прощания с Владимиром Симоновым началась в Москве

Церемония прощания с актером и народным артистом Владимиром Симоновым началась в Москве в среду, 12 ноября.

© Вечерняя Москва

Проводить в последний путь в Театр имени Евгения Вахтангова пришли десятки друзей, коллег и поклонников артиста.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Владимир Симонов скончался 9 ноября. Он начал свою театральную карьеру после окончания Театрального училища имени Бориса Щукина. За время своей профессиональной деятельности он запомнился не только яркими ролями в кино, но и в Театре имени Вахтангова. О жизни и творческом пути артиста вспоминает «Вечерняя Москва».

За две недели до своей смерти Владимир Симонов находился на стационарном лечении. Он скончался из-за хронического заболевания, которое развилось на фоне артериальной гипертензии.