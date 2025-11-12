Полежать еще пять минут: россияне рассказали, как на них влияет осень. Исследование Rambler&Co

Досуг становится более домашним, но многие рады искать новые форматы времяпрепровождения.

Отсутствие солнца и похолодание может приводить к потере мотивации и снижении социальной активности. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, сталкиваются ли они с таким самочувствием осенью. Согласно исследованию, лишь 35% встречают осень с энтузиазмом, отмечая любовь к прохладе и особой атмосфере этого времени года. 24% опрошенных россиян признались в легкой усталости, но отметили, что сохраняют привычный ритм жизни, тогда как 41% испытывают заметный упадок энергии и настроения.

Основными причинами апатии становятся природные факторы: 48% опрошенных ссылаются на недостаток солнца и тепла, объясняя свое стремление к домашнему уюту. Треть (30%) респондентов указали, что холод и дожди мешают им строить планы, а 15% признали психологические сложности с самоорганизацией. Лишь 7% участников исследования отметили нехватку компании или вдохновения как ключевой фактор.

Осенью предпочтения в досуге значительно смещаются в сторону домашнего формата: две трети (66%) тяжело решаются на внешние мероприятия, остальные готовы искать события по душе.

Самые привлекательные активности этого времени года распределились следующим образом: домашние вечера с настольными играми (28%), прогулки в парках (23%), кулинарные эксперименты (17%), поездки по России (13%), культурные выходы (12%) и посещение фестивалей (7%).

С осенней усталостью 41% опрошенных планируют не бороться, а просто переждать. 27% участников находят силы в прогулках на свежем воздухе, 13% – в общении с близкими, а 11% поддерживают мотивацию через физическую активность. Теплые напитки и уютные ритуалы помогают справляться с хандрой 8% респондентам.

Эмоциональный фон осени характеризуется преобладанием лени и апатии (37%), легкой меланхолии (27%), чувства уюта (20%) и ностальгии (11%). Лишь 5% респондентов испытывают в этот период воодушевление и вдохновение.

Большинство участников опроса (51%) хотели бы добавить в свою осень больше тепла, солнца и энергии. 17% полностью довольны своим досугом, тогда как 15% стремятся к новым впечатлениям, 12% не хватает личного времени, а 5% – живого общения.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 10 ноября 2025 года, охват составил 116 544 интернет-пользователя.