Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова жестко высказалась о ситуации со взрывом в Красногорске, в результате которого врачам пришлось частично ампутировать пальцы ребенку. Она отметила, что во время проведения специальной военной операции на Украине возможны любые провокации со стороны врага, который пытается навредить даже детям. Об этом в среду, 12 ноября, сообщила детский омбудсмен Подмосковья.

— Идет СВО. Возможны любые провокации. А то, что наши враги пытаются достать наших детей, и ведут войну с ними, — это стало известно еще со времен Донбасса. Там нелюди минировали игрушки и сладости, — написала Мишонова в своем Telegram-канале.

Детский омбудсмен также подчеркнула, что нельзя поднимать незнакомые предметы с земли. Взрывчатка может выглядеть в виде игрушки, денег или коробки из-под телефона.

Появились подробности о пострадавшем от взрыва в Красногорске ребенке

Девятилетний мальчик пострадал в Красногорске, когда поднял с земли купюру. Взрывчатка была начинена около 10 граммами тротила. Школьника доставили в больницу, где медикам пришлось частично ампутировать ему пальцы. Следователи возбудили уголовное дело. Ведется розыск тех, кто причастен к этому преступлению.