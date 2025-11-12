Стали известны подробности о состоянии отца главкома ВСУ

Telegram-канал Shot сообщил об улучшении состояния отца главы ВСУ Александра Сырского. Отец украинского генерала живет в России, его недавно выписали из подмосковной больницы.

СМИ сообщали, что отец главы ВСУ был госпитализирован в июне с заболеванием головного мозга, но теперь идет на поправку. Отмечалось, что болезнь Сырского-старшего обострилась на фоне коронавируса.

По данным Shot, в ноябре 2025-го отец главы ВСУ начал передвигаться по квартире на коляске и узнавать родных. Telegram-канал отмечает, что он самостоятельно ест.

SHOT: главком Сырский взял деньги из бюджета ВСУ, чтобы вылечить отца

Также, по информации Shot, у Сырского-старшего не подтвердилось онкологическое заболевание мозга. Telegram-канал утверждает, что у мужчины обнаружили доброкачественное новообразование.

По данным Shot, узнав о болезни отца, глава ВСУ вышел на связь с семьей после долгой паузы, связанной с политическими разногласиями. СМИ писали, что стоимость лечения Сырского-старшего превысила пять миллионов рублей и глава ВСУ якобы помог с оплатой.

Александр Сырский, бывший командующий украинских сухопутных войск, возглавил ВСУ в феврале 2024 года. Сырский родился во Владимирской области в семье военного и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище.