Shot: Ефремов переписал на бывшую жену часть своей недвижимости
Актер Михаил Ефремов переписал на бывшую жену Софью Кругликову часть своей недвижимости в Москве на сумму почти 200 миллионов рублей. Об этом в среду, 12 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что речь идет о шестикомнатной квартире площадью почти 150 квадратов в историческом доме в Плотниковом переулке. Таким образом Ефремов решил избежать судебных тяжб. Стоимость такой недвижимости может оцениваться в 140 миллионов рублей.
В начале сентября стало известно, что Ефремов официально расторг брак с Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. При этом пара прекратила отношения за несколько месяцев до этого, однако юридически развод оформили только сейчас.
Ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Ефремов вернется на театральную сцену раньше запланированного срока — в декабре вместо февраля, чтобы воспользоваться предновогодним ажиотажем. Артист исполнит главную роль в спектакле «Без свидетелей».