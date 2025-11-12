Актер Михаил Ефремов переписал на бывшую жену Софью Кругликову часть своей недвижимости в Москве на сумму почти 200 миллионов рублей. Об этом в среду, 12 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что речь идет о шестикомнатной квартире площадью почти 150 квадратов в историческом доме в Плотниковом переулке. Таким образом Ефремов решил избежать судебных тяжб. Стоимость такой недвижимости может оцениваться в 140 миллионов рублей.

— Помимо того, Ефремов переписал половину доли своей квартиры на Тверской улице в Москве, которая досталась ему по наследству от дяди в 2023 году (...) Стоимость такой недвижимости оценивается в 90 миллионов рублей, — передает Telegram-канал.

В начале сентября стало известно, что Ефремов официально расторг брак с Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. При этом пара прекратила отношения за несколько месяцев до этого, однако юридически развод оформили только сейчас.

Ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Ефремов вернется на театральную сцену раньше запланированного срока — в декабре вместо февраля, чтобы воспользоваться предновогодним ажиотажем. Артист исполнит главную роль в спектакле «Без свидетелей».