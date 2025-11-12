В Бурятии и на Северном Кавказе запретили майнинг

Частичный запрет на майнинг криптовалют возобновляется с 15 ноября в отдельных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Соответствующие нормативные акты изучило РИА Новости. Ограничения в этих регионах будут действовать в осенне-зимний период и сохранятся до 2031 года.

© Газета.Ru

Это связано с прогнозируемым дефицитом электроэнергии в пиковые месяцы. С 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года правительство РФ полностью запретило майнинг криптовалют в десяти субъектах страны, включая регионы Северного Кавказа и новые территории. В Забайкалье и Бурятии действует сезонный, а не полный запрет.

В сентябре в Минэнерго заявили об отсутствии новых обращений с просьбой о запрете майнинга криптовалют в регионах, а также о маловероятности появления подобных ограничений в ближайшее время. Тогда же сообщалось, что Центробанк с 2026 года будет регулярно получать данные о майнерах и операторах инфраструктуры, а также контролировать инструменты, привязанные к стоимости цифровых валют.