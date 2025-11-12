Выпускников медвузов в РФ обяжут пройти отработку

ГД приняла законопроект, который предусматривает, что выпускников медвузов и колледжей обяжут отрабатывать определённое время в клиниках, оказывающих помощь по ОМС.

Об этом пишут «Ведомости».

Срок отработки зафиксирует Минздрав в зависимости от специальности врача. Он точно составит не более трёх лет.

Отработку под руководством наставников будут проходить студенты-медики и фармацевты. Студент также получит право выбора места её прохождения.

Проект вступит в силу 1 марта 2026 года.