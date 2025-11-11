Найдено последнее видео с Сергеем Усольцевым: скрылся, увидев, что его снимают

Полтора месяца продолжаются поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги 28 сентября ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Семья пропала бесследно.

© Соцсети

Новостей об исчезнувших в тайге Усольцевых нет, из-за этого появляются все новые версии произошедшего. Так, пользователи Сети внимательно изучают блоги Ирины, и поведение Сергея на многих видео вызывает вопросы. Почти всегда Усольцев отводит взгляд от камеры и не улыбается. Хотя Ирина выглядит счастливой и льнет к мужу.

Например, на одном из роликов, улыбающаяся Усольцева подходит к мужу, обнимает его, но он не отвечает взаимностью, Сергей отстраняется и направляется к дочери. Судя по соцсетям, мужчина всю свою любовь и нежность дарил малышке Арине.

Нашли пользователи Сети и последнее видео с Сергеем. Его Ирина опубликовала в начале августа. Судя по кадрам, проблемы в баке к тому моменты было не скрыть. На видео Усольцев разговаривал по телефону и скрылся, когда увидел, что его снимают.

Ранее подруга Ирины Мария Шрайнер сообщила, что за несколько месяцев до исчезновения Усольцевы разъехались. Они переживали кризис в отношениях. Но вроде бы перед походом все разногласия супруги решили.

Знакомые Усольцевых оценили новую версию пропажи семьи

Эксперт-профайлер Руслан Панкратов, проанализировав видео, составил характеристику главы семьи — Сергея Усольцева, которая может быть ключом к пониманию произошедшего. Специалист считает, что в поведении мужчины нет ничего из ряда вон. Мол, Усольцев интроверт, поэтому, вероятно, ему тяжело давалась публичная жизнь жены.

"У людей подобного типа чаще проявляется комплекс “личной крепости”, когда эмоциональные потоки замыкаются внутри и не транслируются в открытую среду даже в условиях близких отношений", — отметил эксперт в беседе с "АиФ".

Панкратов считает, что Сергей был очень требовательным человеком к себе и окружающим. Столкнувшись с внешней угрозой или непреодолимой проблемой, такой человек не станет искать помощи, а попытается решить все сам. Возможно, это и сыграло роковую роль во время похода семьи к горе Буратинка.