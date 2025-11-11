Посольство РФ: россиян среди погибших и пострадавших при взрыве в Исламабаде нет

Среди жертв взрыва возле здания окружного суда в Исламабаде российских граждан нет, сообщили ТАСС в посольстве России в Пакистане.

© ТАСС/EPA

Взрыв прогремел 11 ноября рядом со зданием окружного суда на окраине пакистанской столицы. По данным полицейских, причиной случившегося стали несколько автомобилей, припаркованных около судебного комплекса.

СМИ сообщали, что не менее 6 человек погибли и еще 12 получили травмы. Пострадавших доставили в медучреждение. Врачи оценивали их состояние, как тяжелое.

Позднее число погибших при взрыве увеличилось до 12 человек, а количество пострадавших возросло до 21.

По предварительной версии, подрыв автомобилей устроил террорист-смертник. В здании суда была объявлена эвакуация. По данным СМИ, среди пострадавших были заявители и адвокаты.