Посольство РФ: россиян среди погибших и пострадавших при взрыве в Исламабаде нет

Среди жертв взрыва возле здания окружного суда в Исламабаде российских граждан нет, сообщили ТАСС в посольстве России в Пакистане.
Взрыв прогремел 11 ноября рядом со зданием окружного суда на окраине пакистанской столицы. По данным полицейских, причиной случившегося стали несколько автомобилей, припаркованных около судебного комплекса.
СМИ сообщали, что не менее 6 человек погибли и еще 12 получили травмы. Пострадавших доставили в медучреждение. Врачи оценивали их состояние, как тяжелое.
Позднее число погибших при взрыве увеличилось до 12 человек, а количество пострадавших возросло до 21.
По предварительной версии, подрыв автомобилей устроил террорист-смертник. В здании суда была объявлена эвакуация. По данным СМИ, среди пострадавших были заявители и адвокаты.