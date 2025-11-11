Попытку спецслужб Украины угнать российский истребитель объяснили

Получение доступа к российской ракете «Кинжал», способной маневрировать на гиперзвуковой скорости, было ключевой задачей операции по угону за границу российского сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31. Это могло бы стать основой для полноценного прорыва в программах развития гиперзвукового оружия США или Франции, заявил в разговоре с Рамблером политолог Павел Селезнев.

Ранее ФСБ России сообщила о пресечении спецоперации украинской разведки и ее британских кураторов по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

Если проводить аналогии, то произошедшее мало напоминает угон вертолета Ми-8 изменником Максимом Кузьминовым в 2023 году. Куда уместнее провести сравнение, например, с угоном МиГ-25 Виктором Беленко в Японию в 1976 году. Вероятнее всего, одной из ключевых задач этой операции спецслужб было получение доступа к российской ракете «Кинжал», способной маневрировать на гиперзвуковой скорости. Получение доступа к ней могло бы стать основой для полноценного прорыва в программах развития гиперзвукового оружия США или Франции. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

Специалист отметил, что модернизированный МиГ-31 является грозным оружием, но все же остается самолетом четвертого поколения, принятым на вооружение еще в 1981 году.

«Кроме того, это – специализированный перехватчик, в то время как государства Запада делают ставку на развитие в данном сегменте боевых самолетов именно многоцелевых истребителей. Как следствие, технологии, обеспечивающие основные преимущества МиГ-31 над зарубежными аналогами (скорость и величина практической дальности) не особо востребованы на данный момент в западном ВПК», - подчеркнул Селезнев.

По его словам, особого внимания заслуживает такой аспект происшествия, как возможные планы зарубежных спецслужб организовать провокацию с целью разжигания открытого военного конфликта между Россией и странами НАТО.

«Вероятность этого весьма высока. У нас не принято вспоминать о том, что, например, в 1962 году Объединенный комитет начальников штабов США рекомендовал администрации Джона Кеннеди организовать от лица властей Кубы террористические атаки на территории США и в пределах самого «острова свободы», включая потенциальную бомбардировку гражданских объектов и потопление американского судна. Генералы мотивировали это необходимостью обеспечить общественную поддержку планировавшейся интервенции на Кубу. Впрочем, в то же время нельзя забывать и о том, как в сентябре текущего года Россию активно обвиняли в «организации атаки Польши беспилотниками». Но руководство НАТО не попыталось использовать это как повод для эскалации конфликта. Четкие выводы можно будет сделать уже после того, как появится больше контекстуальной информации», - заключил эксперт.

Заслуженный военный летчик РФ Андрей Грибов ранее заявил, что попытка штурмана посадить угнанный истребитель МиГ-31 в случае ликвидации пилота обернулась бы катастрофой.