Предстоящая рабочая зима в России станет самой короткой за 20 лет

В предстоящую зиму россияне будут работать всего 56 дней из 90, подсчитали в Госдуме. Это наименьший показатель более чем за 20 лет: в последний раз граждане работали так же мало в зимнем сезоне 2004—2005 годов. Такая ситуация объясняется длинными новогодними выходными, которые в этот раз продлятся целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.

Этой зимой россияне будут работать всего 56 дней — это наименьший показатель за последние 20 лет. На это в беседе с RT обратил внимание председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«В предстоящий зимний сезон россияне будут трудиться всего 56 рабочих дней из 90, что является наименьшим показателем за последние два десятилетия», — отметил депутат.

По его словам, такая ситуация обусловлена длинными выходными в период новогодних праздников. Благодаря переносам зимние каникулы в 2026 году продлятся целых 12 дней.

«С 1 по 11 января включительно предусмотрены нерабочие праздничные дни, что существенно сокращает количество рабочих дней в зимний период. Общая продолжительность новогодних каникул составит 12 календарных дней, включая нерабочий день 31 декабря 2025 года», — напомнил собеседник RT.

В последний раз такой же короткий рабочий период был зафиксирован в зимнем сезоне 2004—2005 годов. А больше всего россияне трудились зимой 2013—2014 годов: тогда количество рабочих дней составило 59.

Обычно на декабрь, январь и февраль приходится 57—58 рабочих дней, включая високосные годы.

Последним рабочим днём в 2025 году станет вторник, 30 декабря. Согласно постановлению кабмина, 31 декабря россияне будут отдыхать из-за переноса выходного с воскресенья, 5 января 2025-го.

В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Новогодние каникулы в этот раз составят 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Так как 3 и 4 января (нерабочие праздничные дни) приходятся на субботу и воскресенье, их перенесли на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря.

По три дня россияне будут отдыхать пять раз: в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Ко Дню защитника Отечества выходные будут с 21 по 23 февраля, на Международный женский день — с 7 по 9 марта. В мае отдых будет разделён на два отрезка: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. А на День России граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня.

Ещё один праздничный выходной день ждёт россиян в среду, 4 ноября, по случаю Дня народного единства.

Последним рабочим днём в 2026 году станет среда, 30 декабря. А уже 31 декабря начнутся новогодние каникулы.

Как ранее отмечал в беседе с RT Сергей Гаврилов, в январе россияне смогут взять выгодный отпуск не только по продолжительности отдыха, но и по финансовым условиям. Если взять его сразу после новогодних каникул, например с 12 по 16 января, можно получить почти три недели отдыха подряд, потратив всего пять отпускных дней.