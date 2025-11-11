«Что ты с собой сделал»: Евгения Миронова никто не узнал на вручении премии

58-летний актер Евгений Миронов поздравил лауреатов Театральной премии «Московского комсомольца». Артиста в очках никто не узнал.

Об этом пишет сайт mk.ru.

Миронов неожиданно появился на церемонии – он пришел поздравить нынешних лауреатов. Актер был награжден в первом сезоне.

Театральный обозреватель «МК» Марина Райкина обратилась к нему со словами: «Женя, что ты с собой сделал».

Миронову пришлось снять очки – настолько его образ был необычен. Издание пишет, что актер «стал главным удивлением дня».

