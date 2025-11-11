Жительницу Урала оштрафовали на 180 тысяч рублей за интернет-комментарии

Жительницу Каменска-Уральского оштрафовали почти на 180 тыс. рублей за комментарии в социальной сети. Женщина обвиняла сотрудников хостела в тяжких преступлениях. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Свердловской области.

В своих комментариях женщина утверждала, что работники хостела входят в состав «семейного подряда — банды», а также занимаются убийствами пожилых людей, отъёмом у них денег и квартир.

«В частности, она прямо обвинила их в убийстве бывшего мужа», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники хостела подали иск в суд. Иск удовлетворили частично.

Ранее адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с RT заявил, что за выдуманный отзыв в сети можно получить уголовное дело.