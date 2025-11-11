Rambler&Co рассказал о цифровом суверенитете в медиа

Топ-менеджер медиахолдинга поделился мнением, как сохранить индустрию открытой и независимой.

11 ноября 2025 года состоялось заседание Комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В нем принял участие исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер с темой «Суверенитет: как национальные медиахолдинги создают конкурентную среду и рынок для отечественного контента». Он отметил, что в условиях стремительно меняющегося медиарынка вопрос цифрового суверенитета и формирования конкурентной среды для отечественного контента становится особенно актуальным.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Суверенитет в цифровой среде – это не “железный занавес”, а способность создавать условия для равноправных, равноответственных партнерств и конкурентных платформ, удерживающих внимание больших аудиторий. Инвестиции в контент – один из ключевых элементов информационного суверенитета: без сильных редакций, продюсерских центров и известных контентмейкеров невозможно выстроить устойчивый рынок. Сегодня важно поддерживать национальные медиаплатформы, которые продолжают работать в России и задают стандарты индустрии зачастую без преференций, на чисто рыночных условиях».

В заседании приняли участие председатель Комиссии Алексей Гореславский, президент РСПП Александр Шохин, генеральный директор MAER Константин Майор, председатель правления Ассоциации, продюсер кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, президент группы АДВ, председатель Комитета по маркетингу и цифровой рекламе Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Олег Лещук, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов, исполнительный секретарь Объединения исследователей рынка и общественного мнения (ОИРОМ) Евгений Попов, заместитель генерального директора ООО «Оператор-ЦРПТ» Сергей Холкин и другие.

Эксперты обсудили актуальные вопросы поддержки и создания национального контента индустрии, стандарты и регулирующие меры, которые способны защитить их производителей, а также партнерство государства и бизнеса.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) – это более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, в том числе машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, топливно-энергетический комплекс, а также строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.