Тутта Ларсен рассказала об обстановке в Донецке

Телеведущая и певица Тутта Ларсен в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, как люди отстраивают новую жизнь в Донецке.

«Я — из Макеевки, у меня папа живёт в Донецке, моя мама организовала волонтёрскую группу «Москва-Донбасс»… но даже для меня СВО была шоком. Мы мечтали, чтобы на Донбассе воцарился мир, но не ожидали, что этот мир придётся отвоёвывать такой ценой», — приводит её слова сайт kp.ru.

По словам телеведущей, население Донецка устало от войны и ждёт, когда сможет зажить новой жизнью. Несмотря на все трудности люди счастливы, что они теперь в России.

«Донецк, конечно, поражает тем, что жизнь там не заканчивается», — добавила Ларсен.

Ранее певец Akmal' выступил в Донецке на концерте и принял подарок в цветах флага ДНР от фанатки.