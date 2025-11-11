Тутта Ларсен рассказала об обстановке в Донецке
Телеведущая и певица Тутта Ларсен в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, как люди отстраивают новую жизнь в Донецке.
По словам телеведущей, население Донецка устало от войны и ждёт, когда сможет зажить новой жизнью. Несмотря на все трудности люди счастливы, что они теперь в России.
«Донецк, конечно, поражает тем, что жизнь там не заканчивается», — добавила Ларсен.
Ранее певец Akmal' выступил в Донецке на концерте и принял подарок в цветах флага ДНР от фанатки.