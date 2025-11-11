Идею разрешить россиянам не ходить на работу в период магнитных бурь оценили

Экономист и руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в разговоре с Рамблером раскритиковал предложение освобождать россиян от работы в период магнитных бурь. По словам специалиста, оно не может быть реализовано в России.

Ранее партия «Коммунисты России» инициировала обращение в Минздрав и Минтруд с требованием законодательно закрепить право россиян на освобождение от работы с сохранением заработной платы в периоды магнитных бурь, сообщало издание «Абзац» со ссылкой на председателя партии Сергея Малинковича. Согласно инициативе, метеозависимые граждане должны получать оплачиваемые выходные дни при ухудшении самочувствия, связанного с геомагнитной активностью. Особое внимание уделяется лицам с диагностированными проблемами артериального давления, а также тем, у кого ранее фиксировались случаи потери сознания на рабочем месте во время магнитных бурь.

Понятно, что при вспышках на солнце, при магнитных бурях, при изменении погодных условий многие люди могут испытывать сильные головные боли и слабость. Но если инициатива будет реализована, то множество сотрудников в России просто начнут получать фиктивные справки, где будет указываться, что они являются метеозависимыми. Кроме того, если сейчас звучит подобное предложение, то возникает вопрос - почему тогда никто не предлагает, к примеру, освобождать от работы женщин во время месячных? То есть здесь можно «включить» множество разных параметров, но подобные инициативы не пройдут ни через Госдуму, ни через работодателей. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Российские работодатели выступят против освобождения сотрудников от исполнения трудовых обязанностей во время магнитных бурь, подчеркнул эксперт.

«С одной стороны, работодатели моментально почувствуют в этом подвох, ведь, повторю, достаточное количество граждан – в особенности тех, кто имеет развитую коррупционную культуру – начнут постоянно получать все необходимые справки и вообще перестанут ходить ни на какую на работу, получая при этом зарплату. А с другой стороны, работодатели просто не будут терпеть таких сотрудников. Мол, если ты такой больной, если каждая вспышка на солнце прерывает производственный цикл или цикл офисной работы, то тогда что с тобой делать? Как держать тебя на рабочем месте? Таких сотрудников будут просто потихоньку увольнять. Кроме того, возможна и такая форма воздействия на метеозависимых сотрудников - в ряде случаев им могут начать выплачивать только «белую» часть зарплаты, а «серую» - нет. То есть их даже не обязательно уволят. При этом потом на собеседованиях работодатели будут спрашивать у соискателей, являются ли они метеозависимыми, и отказывать таковым в работе. Что же касается сотрудников, которые работают на основе договоров гражданско-правового характера (ГПХ), которые, по сути, находятся в бесправном положении, то в их случае возможность освобождения от работы во время магнитных бурь даже не будет рассматриваться. Если ты не оказал услугу, прописанную в договоре, то ее окажет кто-то другой», - отметил специалист.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщили, что на Земле во вторник и среду, 11 и 12 ноября, ожидается сильная магнитная буря. Она начнется, предположительно, в 18:00 11 ноября и продлится до 12:00 12 ноября.