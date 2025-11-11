Ветеран СВО обвинил бывшую жену в помещении в рехаб и хищении миллионов рублей

Ветеран специальной военной операции (СВО) из Свердловской области обвинил жену в хищении миллионов рублей. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

По словам военнослужащего, за время службы он скопил 4,6 миллиона рублей. По возвращении из зоны боевых действия он длительное время находился в рехабе. Вернувшись домой, мужчина, по его словам, увидел лишь голые стены.

«Даже миксер увезла», — рассказал он журналистам.

Мужчина утверждает, что жена специальной отправила его на реабилитацию, чтобы завладеть ценным имуществом. В этой связи ветеран обратился в Следственным комитет России.

Бывшая жена военнослужащего изложила свою версию последних месяцев их жизни. Россиянка заявила, что боец «спустил деньги на пьянки».

Ранее в Красноярском крае сотрудника полиции заподозрили в хищении денег у вдовы бойца СВО. Причиненный женщине ущерб оценили в два миллиона рублей. По версии следствия, в преступном сговоре также участвовал сотрудник одного из банков.