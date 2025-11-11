Золотой голос проекта «ENIGMA», выступит в Москве

Всемирно известный проект ENIGMA (от др.-греч. «загадка») – уникальный феномен в мире музыки: более 70 миллионов проданных пластинок, множество платиновых наград, включая Грэмми. Проект долгое время существовал исключительно как студийный, пока выдающийся участник ENIGMA Andru Donals не раскрыл его таинственный мир на живых концертах!

© Пресс-служба

23 ноября 2025 года в концертном зале «Москва» зрители услышат знаменитые композиции магического проекта ENIGMA и сольные хиты Andru Donals в уникальном интерактивном формате в сопровождении группы и струнного оркестра!

Andru Donalds – певец и автор-исполнитель с Ямайки. Международную известность получил в 1994 после сотрудничества с продюсером Eric Foster White, который работал с такими знаменитостями, как Frank Sinatra, Britney Spears, Whitney Houston, Julio Iglesias и др. Сольная карьера Andru началась с успеха: сингл «Mishale» поднялся на вершины чартов во всём мире.

В 1998 Мишель Крету пригласил Andru в свой проект ENIGMA: благодаря неоспоримому таланту и чарующему голосу артиста, ENIGMA зазвучала по-новому. Вместе они работали над 4, 5, 6, 7 альбомами «ENIGMA» до 2008, записав известные композиции – «Seven Lives», «Boum-Boum», «Je T'aime», «In The Shadow, In The Light», «Modern Crusaders» и множество др., а также над сольными альбомами Эндрю и синглами «Simple Obsession», «One Night Lover» и «All Out Of Love», получившими международный статус платиновых!

Концерт пройдет 23 ноября 2025 г., в КЗ «Москва». Больше информации можно узнать на официальном сайте.