Стало известно о столкнувшемся с подлостью в тылу вагнеровце с семью осколками в теле

Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Олег Полежаев, у которого после тяжелых ранений в теле остались семь осколков, столкнулся с подлостью в тылу. Об этом стало известно из публикации портала Ura.ru.

По информации издания, после того как Полежаев вернулся из зоны боевых действий, неназванные жители Свердловской области отобрали у ветерана документы и награды. Однако сослуживцы вагнеровца узнали об этом и провели с обидчиками ветерана «разговор».

«Мы собрались, нашли тех, кто посмел обидеть героя, и объяснили им всю глубину их ошибки. Те, понимая, что дальше их может ждать уже не разговор, а тюрьма, вернули Олегу все его награды», — сообщил изданию региональный общественник, ветеран спецоперации Максим Томилов.

Ранее бывший вагнеровец с позывным Бармалей рассказал о смертельной опасности, с которой он столкнулся в одной из парикмахерских в Сирии.