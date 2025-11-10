Компания-оператор Seabridge обеспечила российских пассажиров авиабилетами в Сочи

Компания-оператор парома Seabridge, которому не дали разрешения на заход в порт Сочи, обеспечила всех пассажиров-россиян авиабилетами до курортного города РФ. Об этом ТАСС рассказал представитель обслуживающей рейс турецкой агентской компании Liderline Мустафа Чакыр.

Он отметил, что россиянам были компенсированы расходы на билеты на паром Seabridge.

«Также наша сторона обеспечила за свой счет всех пассажиров авиабилетами до Сочи», — добавил Чакыр, подчеркнув, что компания «действовала из соображений доброй воли» в этом вопросе.

Представитель Liderline указал, что ситуация с отказом порта Сочи принять людей была форс-мажорной и никак не зависела от компании-оператора.

«Никаких иных трудностей нет», — заключил Чакыр.

Напомним, что Seabridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября. Утром четверга он встал на рейд российского порта, но спустя более 2,5 суток ожидания так и не получил разрешения на заход в него. В результате Seabridge с 19 пассажирами на борту вернулось в Трабзон вечером 9 ноября. Причиной этого стали проблемы с безопасностью.