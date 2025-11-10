Компания-оператор парома Seabridge обеспечила россиян авиабилетами в Сочи

Аксинья Кравченко

Компания-оператор парома Seabridge, которому не дали разрешения на заход в порт Сочи, обеспечила всех пассажиров-россиян авиабилетами до курортного города РФ. Об этом ТАСС рассказал представитель обслуживающей рейс турецкой агентской компании Liderline Мустафа Чакыр.

Компания-оператор Seabridge обеспечила российских пассажиров авиабилетами в Сочи
© РИА Новости

Он отметил, что россиянам были компенсированы расходы на билеты на паром Seabridge.

«Также наша сторона обеспечила за свой счет всех пассажиров авиабилетами до Сочи», — добавил Чакыр, подчеркнув, что компания «действовала из соображений доброй воли» в этом вопросе.

Представитель Liderline указал, что ситуация с отказом порта Сочи принять людей была форс-мажорной и никак не зависела от компании-оператора.

«Никаких иных трудностей нет», — заключил Чакыр.

Напомним, что Seabridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября. Утром четверга он встал на рейд российского порта, но спустя более 2,5 суток ожидания так и не получил разрешения на заход в него. В результате Seabridge с 19 пассажирами на борту вернулось в Трабзон вечером 9 ноября. Причиной этого стали проблемы с безопасностью.