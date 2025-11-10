Вулкан на Камчатке вызвал тревогу на Аляске

На Аляске зафиксировали повышенную активность камчатского вулкана Безымянный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления воздушным движением в Анкоридже.

© ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Отмечается, что из-за повышенной активности вулкана всем воздушным экипажам в регионе было сделано соответствующее оповещение. Кроме того, цветовой код был изменен с желтого на оранжевый — он означает, что вулкан может начать извержение, но его сроки неизвестны.

«Мы выпустили оповещение для экипажей. Это означает изменение цветового кода в связи с повышенной активностью вулкана», — сообщил сотрудник центра.

Ранее вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил опасный для авиации пепел.