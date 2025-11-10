Саудовская Аравия выделила 25 тыс. мест на хадж для россиян

Квота на паломничество российских мусульман в Мекку и Медину в 2026 году сохранена на отметке 25 тыс. человек.

© Global look

Соответствующее соглашение было подписано между Саудовской Аравией и Россией на встрече представителей обеих стран в Джидде, передает РИА «Новости».

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов сообщил, что министерство по делам хаджа Саудовской Аравии выразило благодарность российской делегации за высокий уровень подготовки паломников. В каждой группе российских мусульман-паломников присутствуют медицинские работники, готовые помочь не только соотечественникам, но и остальным совершавшим хадж.

В 2025 году российские мусульмане посвятили паломничество 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Ранее, по спецпроекту ДУМ, хадж совершили 5 тыс. участников СВО и их семей. В 2026 году паломничество состоится в последней декаде мая.

В июне из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке более 300 россиян, возвращавшихся с хаджа, застряли в транзитных аэропортах Иордании и ОАЭ.