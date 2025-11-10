В Нидерландах прокомментировали решение ЕС о мультивизах для россиян

Нидерланды соблюдают законодательство ЕС в отношении ограничения выдачи многократных шенгенских виз россиянам, в том числе для посещения родственников, рассказала журналистам официальный представитель МИД королевства Хедие Джем. Об этом пишет РИА Новости.

Еврокомиссия 7 ноября по согласованию со странами Евросоюза объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Теперь россиянам будет необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.

Журналисты попросили внешнеполитическое ведомство пояснить, затронут ли новые ограничения Брюсселя визы, выдаваемые гражданам РФ для посещения родственников, проживающих в Нидерландах.

«Нидерланды являются частью Европейского союза и применяют законодательство и правила ЕС, касающиеся визовой политики», — отметила Джем.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Европа наказала саму себя, запретив гражданам России выдачу многократных шенгенских виз.

Политик уточнил, что туристический поток россиян в Европу уже давно опустился до незначительного уровня. При этом, по словам Слуцкого, даже так европейские страны получали от туристов из РФ «большую прибыль».