В посольстве Франции пообещали продолжить выдавать россиянам туристические визы

В посольстве Франции заявили, что продолжат выдавать россиянам туристические визы. Об этом сообщает RTVI.

В диппредставительстве отметили, что 7 ноября Еврокомиссия действительно приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако, по словам дипломатов, это решение не повлияет на возможность граждан России путешествовать во Францию и Европу — посольство продолжит выдачу краткосрочных, в том числе туристических, виз.

Там уточнили, что краткосрочные визы выдаются на срок до 90 дней и могут быть как однократными, так и многократными.

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они захотят совершить поездку в одну из стран ЕС. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности государств — членов объединения.