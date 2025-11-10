Пассажиры парома Seabridge получат компенсацию

Пассажиры парома Seabridge, которому не дали разрешения на заход в порт Сочи, получат компенсацию от перевозчика. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве России в турецком Трабзоне.

Отмечается, что переговоры о выплате компенсаций пассажирам Seabridge с представителями перевозчика вел генконсул РФ.

«Вечером 10 ноября достигнута договоренность о выплате каждому пассажиру денежной компенсации», — добавили в диппредставительстве.

Также в генконсульстве подчеркнули, что, согласно информации Управления безопасности провинции Трабзон, «формального запрета на сход пассажиров с судна не вводилось, и граждане могли покинуть паром, однако без возможности последующего возвращения на него».

Ранее сообщалось, что пассажиры Seabridge покинули судно в Трабзоне и прошли паспортный контроль.

Напомним, что судно, которое должно было выполнить первый за 14 лет рейс, не получило разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания. В результате Seabridge с 19 пассажирами на борту вернулось в Трабзон вечером 9 ноября. Власти Краснодарского края считают, что международные грузопассажирские перевозки в нынешних условиях «небезопасны и преждевременны». При этом заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, а паромная линия «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрирована и имеет статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года.