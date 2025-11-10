Россиянам начали блокировать сим-карты после возвращения из-за границы

Россиянам после возвращения из-за границы начали приходить уведомления о временной блокировке их сим-карт.

Об этом сообщает издание Ura.ru.

«После возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения по возвращении вам поступит СМС от оператора для прохождения авторизации», — говорится в сообщении, которое получил один из читателей издания, вернувшийся из-за границы.

О том, что в России начнут блокировать сим-карты граждан, которые ранее находились в международном роуминге, стало известно 7 ноября. В течение суток россиянам, вернувшимся из-за границы, нельзя будет пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС.