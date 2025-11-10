Эксперт рассказал о психических расстройствах столкнувшей девочку на рельсы пенсионерки

Психолог Кирилл Липский в разговоре с Рамблером оценил поведение столкнувшей девочку на рельсы в московском метро пенсионерки и рассказал о ее возможных психических расстройствах.

Ранее на станции «Таганская» столичного метро 64-летняя пенсионерка Галина М. столкнула ребенка на пути. На допросе у следователя женщина призналась, что таким образом она хотела отомстить девочке за громкий смех. Об этом сообщило издание «Российская Газета» со ссылкой источник, знакомый с ходом расследования.

Этот резонансный случай является ярким примером того, как глубинные личностные и социально-психологические проблемы находят выход в акте импульсивной и жестокой агрессии. В данном случае поведение пенсионерки невозможно объяснить какой-то одной причиной, тут речь идет о сложной системе, состоящей из личностных патологий, возрастных изменений и ситуационного фактора. Вероятнее всего, у толкнувшей ребенка женщины имеются параноидные или истероидные черты личности. Возможно, здесь даже присутствует элемент расстройства личности. Ведь подростковый смех – это нормальное явление в публичном пространстве, однако пенсионерка восприняла его как личное оскорбление. И это не просто обидчивость, а признак искаженной обработки информации ее психикой, когда внешний мир воспринимается как враждебный и, что самое главное, как направленный лично против нее. В картине мира этой женщины девочка не просто смеялась, а смеялась именно над ней. А это классический механизм проекции, при котором внутреннее напряжение и неприятие себя проецируется во внешнюю среду, в данном случае – на девочку. Кирилл Липский Психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии

Эксперт подчеркнул, что посчитавшая смех ребенка личным оскорблением женщина могла отреагировать на него грубыми словесными выпадами, но в итоге решила толкнуть ребенка на рельсы.

«То есть ее реакцией стало именно физическое действие – немедленное физическое насилие с угрожающими жизни последствиями. И это указывает на то, что психика пенсионерки использует наиболее примитивные и разрушительные механизмы защиты. В психологии это называется «реактивное образование» и «импульсивная разрядка». Вместо того, чтобы проанализировать свои чувства и выявить в них какое-то раздражение, гнев, нарастающую злость (что, возможно, было связано с завистью к молодости), женщина мгновенно трансформировала все это в акт физической агрессии. То есть толчок ребенка на рельсы стал для пенсионерки символическим уничтожением источника ее психологического дискомфорта», - отметил эксперт.

В пожилом возрасте у человека могут сильно обостряться ранее компенсированные личностные расстройства, добавил специалист.

«В данном случае это нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, на поведении пенсионерки могла сказаться социальная изоляция, ощущение собственной ненужности, одиночества, а также накопленная фрустрация. Девочка стала для пенсионерки символом какой-то беззаботности, жизненной энергии, у которой у нее уже нет. Соответственно, девочка стала триггером для выплеска накопленной боли. При этом показательным здесь является полное отсутствие у пенсионерки эмпатии и способности спрогнозировать наступление ответственности за свои действия. Она не видела в девочке человека, ребенка. Она видела в ней только объект, причиняющий ей дискомфорт. То есть здесь отсутствует «внутренний тормоз», который у здорового человека срабатывает на мысли о возможной гибели ребенка. И это говорит о глубоком дефиците у женщины морально-этических установок, об отсутствии у нее эмоциональной регуляции», - сказал Липский.

Психолог назвал поведение пенсионерки актом агрессии, совершенным человеком с вероятным личностным расстройством и находящимся в состоянии острого кризиса.

«Ее действия демонстрируют опасную комбинацию – ригидность мышления, неспособность к рефлексии, примитивные механизмы психологической защиты, а также тотальное отсутствие контроля над своими импульсами. И с точки зрения психологии произошедший в московском метро инцидент – это яркий сигнал обществу, говорящий о необходимости проявлять внимание к психическому здоровью пожилых людей, выявлять у них признаки социальной дезадаптации и параноидные тенденции», - заключил эксперт.

Черемушкинский районный суд Москвы ранее избрал меру пресечения женщине, которая столкнула на пути метрополитена девочку-подростка.