Россиян предупредили о штрафах за самовольное новогоднее украшение подъездов

За самовольное новогоднее оформление мест общего пользования, таких как подъезд, жильцам грозит штраф в размере до 15 000 рублей.

Эксперты в области права отмечают, что праздничное убранство может представлять угрозу с точки зрения соблюдения противопожарных норм.

Более того, стены дома и лестничные клетки рассматриваются как коллективная собственность, в связи с чем установка любых украшений должна быть одобрена остальными жителями и организацией, обслуживающей дом.