В Госдуме ужесточат наказание за диверсии и вербовку подростков

Государственная Дума РФ планирует во вторник, 11 ноября, рассмотреть во втором чтении масштабный законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за диверсионную и террористическую деятельность. Как сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания совета Думы, инициатива призвана значительно укрепить защиту страны от современных вызовов и угроз.

Володин подчеркнул, что в условиях специальной военной операции обеспечение безопасности государства и его граждан требует принятия дополнительных мер. Он также обратил внимание на новую опасность — целенаправленную работу вербовщиков в интернете, которые через социальные сети и компьютерные игры склоняют к противоправной деятельности подростков и студентов.

Ключевым нововведением законопроекта является установление сурового наказания за склонение несовершеннолетнего к терроризму или диверсиям. За такое преступление будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Это сделано для защиты молодых граждан от необдуманных поступков, которые могут иметь трагические последствия.

Законодательная инициатива также предполагает синхронизацию ответственности за диверсионные преступления с уже существующими нормами за терроризм. В частности, предлагается отменить сроки давности по всем составам таких преступлений, запретить условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и установить запрет на назначение наказания ниже низшего предела санкции статьи.

Отдельно проект закона устанавливает возраст уголовной ответственности за диверсионные преступления с 14 лет, что соответствует возрасту ответственности за террористическую деятельность и другие особо тяжкие преступления. Законопроект был внесен при полном консенсусе депутатов — его авторами выступили 419 парламентариев, включая лидеров всех фракций.