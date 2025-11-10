Власти Кубани объяснили недопуск в Сочи парома из Турции

Судно Sea Bridge не смогло зайти в порт курортного города из-за того, что не получило разрешение ФСБ России.

Об этом сообщили ТАСС в администрации Краснодарского края. Одновременно с этим стало известно, что пассажиры парома смогли покинуть его и выйти в турецкий Трабзон спустя пять суток. Граждане прошли паспортный контроль, рассказала РИА Новости пассажирка Татьяна.

Судно вышло из Трабзона 5 ноября и встало на рейд в Сочи 6-го числа. Оно выполнило тестовый рейс с 20 пассажирами. Парому не разрешили швартовку в Сочи из-за проблем с безопасностью.