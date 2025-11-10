Дважды пропавшую в Таиланде россиянку депортируют на родину

Россиянка Эрика Владыко, которая дважды пропадала в Бангкоке, а затем была задержана за незаконное пребывание в стране с просроченной визой, будет депортирована из Таиланда в РФ 12 ноября. Об этом ТАСС сообщили в консульском отделе посольства России в королевстве.

© Соцсети

Уточняется, что Владыко отправят в РФ прямым рейсом Бангкок — Владивосток авиакомпании «Аэрофлот». Информацию о депортации 34-летней россиянки также подтвердили в иммиграционной полиции Таиланда.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин заявил, что отправка Владыко на родину может задержаться из-за того, что она оказала физическое сопротивление офицерам иммиграционной полиции при аресте и в ее отношении за это завели уголовное дело вдобавок к нарушению визового режима.

Напомним, что гражданка РФ проживала на острове Самуи в доме, который достался ей в наследство от покойного отца. В сентябре Владыко вместе с четырехлетней дочерью приехала в Бангкок, где, оставив девочку одну в отеле, отправилась в ночной клуб и пропала. Россиянку удалось найти после того, как с ней по телефону связалась ее мать, которая приехала в Бангкок, чтобы спасти внучку, оказавшуюся в одном из сиротских приютов Бангкока под наблюдением полиции. При этом после разговора с родными и сотрудником посольства Владыко снова исчезла. Она была задержана иммиграционной полицией только 22 октября, срок ее визы истек 22 сентября. Сама Владыко объясняла свои действия волонтерам и друзьям тем, что ее «преследуют люди, которые хотят ее убить» из-за дома на острове Самуи.