Домушник поблагодарил жертву за вкусные котлеты
Вор-домушник поблагодарил владельца обворованной квартиры за вкусные котлеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
Во время заседания в Череповецком городском суде обвиняемый произнес речь — в ней он заявил, что в одной из квартир пообедал оставленными на плите котлетами. 57-летний мужчина принес свои извинения пострадавшему, а также похвалил его гастрономические способности.
Согласно версии следствия, за восемь дней мужчина успел ограбить ряд квартир в Череповце. Общий ущерб от его действий оценили в 835 тысяч рублей. Сам мужчина признался в содеянном и оказал следствию содействие. В результате его приговорили к четырем годам заключения в исправительном учреждении общего режима.
«Действия подсудимого по трем эпизодам квалифицированы по п. “а” ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище). По одному эпизоду, где стоимость похищенного превысила 300 тысяч рублей, действия квалифицированы по пунктам “а”, “в” ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере)», — сообщает источник.