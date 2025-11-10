Домушник поблагодарил жертву за вкусные котлеты

Вор-домушник поблагодарил владельца обворованной квартиры за вкусные котлеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Во время заседания в Череповецком городском суде обвиняемый произнес речь — в ней он заявил, что в одной из квартир пообедал оставленными на плите котлетами. 57-летний мужчина принес свои извинения пострадавшему, а также похвалил его гастрономические способности.

Согласно версии следствия, за восемь дней мужчина успел ограбить ряд квартир в Череповце. Общий ущерб от его действий оценили в 835 тысяч рублей. Сам мужчина признался в содеянном и оказал следствию содействие. В результате его приговорили к четырем годам заключения в исправительном учреждении общего режима.