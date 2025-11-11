Генетические данные россиян предложили защитить

Правительственная комиссия рассмотрела законопроект, предусматривающий распространение положений Федерального закона "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" на отношения в сфере обращения генетических данных человека. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, законопроектом предусмотрены возможность представления генетической информации в натуральной и цифровой форме, передача генетических данных человека за пределы России с установлением соответствующего порядка такой процедуры.

При этом, как отметил председатель правления АЮР, проект закона устанавливает запрет на передачу генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам.