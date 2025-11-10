В уфимской школе разгорается скандал из‑за травли ученика

В Уфе разворачивается непростая ситуация в школе No 27: после жалоб матери одного из третьеклассников в учебное заведение нагрянут правоохранители и представители районной администрации. Женщина утверждает, что её сын, перешедший в эту школу в сентябре, стал жертвой систематической травли.

По словам родительницы, одноклассникам не понравился новенький — мальчика начали притеснять и избивать. Ситуация, как она рассказывает, дошла до крайности: дети поджидали жертву в школьном туалете, нападали после уроков толпой. Мать неоднократно обращалась к родителям обидчиков с просьбами вмешаться, но, по её словам, это не дало результатов. На общем собрании учитель подтвердил наличие проблемы и призвал родителей агрессоров остановить происходящее, однако обстановка лишь ухудшилась.

В качестве доказательства женщина предоставила редакции видео от 5 ноября, на котором видно, как несколько детей во дворе школы замахиваются на её сына мешком со сменкой. Мать убеждена: родители некоторых обидчиков даже поощряют такое поведение.

Однако директор школы Алла Ягудина категорически не согласна с формулировкой «буллинг». По её мнению, речь идёт лишь о «конфликте интересов»: мальчик попал в устоявшийся класс и, как считает руководитель учреждения, ведёт себя излишне самонадеянно. При этом конкретизировать, что именно она имеет в виду, директор отказалась, передает UFA1.RU.

Ягудина также поставила под сомнение действия самой матери: по её словам, если женщина видела, что ребёнка бьют, она должна была вмешаться, а не снимать происходящее на видео.

Для разрешения конфликта будет созван совет профилактики с участием широкого круга специалистов. Директор заверила, что конфликт будет разрешён через мировое соглашение — все участники пройдут опрос, а итоговое решение будет зафиксировано документально. При этом она подчеркнула: школа не работает с формулировкой «если», а решает проблемы по факту их возникновения.

