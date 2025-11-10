В Нижегородской области поддержат семьи с детьми

В Нижегородской области разработан комплекс мер поддержки семей с детьми. Как сообщает контент-партнер "РГ" pravda-nn.ru, в регионе установлены самые высокие выплаты в нашей стране при рождении малышей.

В рамках Пятилетия семьи, по региональной программе достижения демографической устойчивости "ОСНОВА - нижегородский проект жизни" с 1 июля текущего года предусмотрена доплата к федеральному материнскому капиталу.

При рождения первого ребенка к маткапиталу будут доплачивать 360 тысяч рублей из регионального бюджета. В течении трех лет ежемесячно родители малыша могут получать по 10 тысяч рублей.

В случае рождения второго ребенка суммы выплаты составит 800 тысяч рублей. причем 500 тысяч рублей можно получить сразу в виде сертификата.

По миллиону рублей родители получат при рождении третьего, четвертого и последующих детей.

Кроме того по нацпроекту "Семья" нижегородцы при рождении третьего и последующих детей получают выплату в 300 тысяч рублей.

Также с 1 июля родителям каждого младенца вручается сертификат номиналом 20 тысяч рублей "Подарок новорожденному". На сертификат можно приобрести детские вещи на одном из маркетплейсов.

Студентки очных отделений вузов, вставшие на учет по беременности в местных медучреждениях с 1 января 2025 года, получают выплату в 100 тысяч рублей. Данная мера соцподдержки оказывается будущим мамам со срокам беременности не менее 12 недели, прописанным или имеющим регистрацию в Нижегородской области.

Нижегородским семьям доступна услуга социальных нянь. На такую меру поддержки могут рассчитывать многодетных и молодые семьи, родственники участников СВО, одинокие родители и семьи с низким доходом.

В регионе расширяется сеть пунктов проката предметов первой необходимости. Здесь родители могут получить коляску, кроватку, пеленальный столик, автокресло и многое другие нужные вещи. Пункты проката уже работают в Городце, Арзамасе, Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Запланировано открытие новых пунктов в Дзержинске, Богородском, Борском и Павловском муниципальных округах, а также в Сормовском и Кстовском районах Нижнего Новгорода.

Социальная услуга доступна нижегородским многодетным и молодым семьям, одиноким матерям, семьям студентов, семьям с детьми-инвалидами, родителям с с низкими доходами, семьям участников СВО.

Региональные власти рассчитывают, что такая комплексная социальная поддержка будет побуждать молодых людей жить и строить семьи в Нижегородской области.