Власти Италии назвали условие выдачи мультивиз россиянам

Власти Италии заявили, что будут соблюдать запрет Еврокомиссии (ЕК) на выдачу мультивиз туристам из России, однако допустили, что в некоторых случаях могут быть сделаны исключения. Об этом пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

По словам представителя МИД Италии, предоставление россиянам многократных виз на въезд должно быть должным образом обосновано итальянской стороной. Заявителю будет необходимо продемонстрировать особую добросовестность и надежность в соответствии с визовым кодексом.

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они захотят совершить поездку в одну из стран ЕС. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности государств — членов объединения.

При этом официальный представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт уточнил, что речь не идет о запрете на выдачу виз в целом. Он подчеркнул, что граждане России по-прежнему смогут получать однократные шенгенские визы на фоне вводимых визовых ограничений.