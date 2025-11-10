Вдохновить, объединить, перезапустить: как прошел форум «Культура. Медиа. Цифра»
Шесть тематических треков, десятки дискуссий, сотни участников из России, СНГ, Европы и Азии. Второй международный форум «Культура. Медиа. Цифра» завершился в Москве, собрав на площадке Кинозавода «Москино» более 8 тысяч представителей медиаиндустрии, кино, IT, креативных агентств, блогеров и художников. Два насыщенных дня форум стал точкой притяжения для тех, кто формирует новую медиареальность — где культура, технологии и бизнес встречаются, чтобы создавать смыслы, выстраивать международные связи и искать баланс между коммерцией и искусством.
Организаторы форума сделали ставку на живой диалог. В атмосфере творческой свободы и открытых дискуссий участники искали ответы на вопрос, как работать «в долгую» — строить проекты, которые не теряют актуальности, сохраняют аудиторию и создают смыслы, а не просто контент.
Москва — центр креативных индустрий региона
Форум открыл министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. В своей речи он подчеркнул амбициозные планы города стать мировым центром киносъемок и создания культурных продуктов, способных выходить на международный рынок.
«Впервые мы провели форум в 2024 году. Москва как столица старалась объединить не только всероссийские, но и международные мероприятия в сфере креативных индустрий, включая кино, моду, арт, дизайн, — рассказал Алексей Фурсин. — Площадка форума становится платформой для обсуждения сотрудничества, трендов, проблем, свойственных всем видам креативных индустрий. Хотелось бы, чтобы форум стал основой для создания экспортно ориентированных продуктов».
Генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов добавил, что сегодня столица превращается в производственный хаб, открывающий возможности для совместных проектов с партнерами из СНГ. По его словам, система московских рибейтов позволяет компенсировать до 30% расходов на съемки, делая Москву одной из самых привлекательных площадок региона.
«Мы надеемся на совместную работу с нашими партнёрами, с которыми у нас общий культурный код», — отметил Прокопов.
СНГ как единое медиапространство
Тема объединения медиарынков СНГ стала сквозной для всего форума. Речь шла о том, как формировать единые стандарты релизов, авторского права и локализации — чтобы проекты могли одновременно выходить на площадках России, Казахстана, Узбекистана и других странах региона. Отмечалось, что креативная индустрия может стать мощным экономическим драйвером, если удастся выстроить прозрачные юридические и технологические рамки.
На пленарной сессии генеральный продюсер KD Studios Евгений Мелентьев рассказал, что в ближайший год компания совместно с «Москино» и «Узбекфильмом» запустит студию компьютерной графики в Узбекистане. По его словам, такие проекты не только укрепляют партнёрство, но и формируют новые точки роста для креативных индустрий всего СНГ.
Начальник управления Агентства кинематографии Узбекистана Шухрат Хайитов также подчеркнул потенциал партнерства: «Москва сегодня обладает колоссальными возможностями. Мы заинтересованы в совместных съемках — особенно исторических фильмов. Думаю, впереди нас ждёт много интересных проектов».
Исполнительный продюсер фильмов Malang и Looop Lapeta Сиддхартх Атха из Индии обратил внимание на важность этичности и легальности контента в эпоху цифрового изобилия. Он напомнил, что в условиях, когда каждый может стать автором, международное сотрудничество требует понимания культурных и правовых различий между странами. Эксперты сошлись во мнении, что формирование общего медиарынка СНГ — не просто вопрос технических стандартов, а путь к созданию совместного культурного пространства.
Больше доверия, меньше формальностей: новая философия поддержки креаторов
Помимо тем, связанных с медиа и креативными индустриями, на форуме особое внимание уделили поддержке малого и среднего предпринимательства. Участники обсуждали, как сделать государственные меры поддержки по-настоящему эффективными — чтобы они не заканчивались на этапе отчетности, а помогали проектам расти и развиваться.
Руководитель направления социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов отметил, что запрос на навигаторов и менторов сегодня выше, чем на бумажную отчетность. Речь шла о переходе от поддержки «по запосу» к системному сопровождению — когда предприниматель получает помощь на всех этапах: от идеи и заявки до выхода на экспорт.
Исполнительный директор Фонда «Инносоциум» Елена Шумакова подчеркнула, что государство уже выстроило экосистему форумов, акселераторов и грантов, объединяющую тысячи проектов по всей стране.
В продолжение темы директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александр Вайно отметил, что в АСИ сейчас прорабатывается новая модель долгосрочной оценки программ поддержки — чтобы понимать, как они влияют на развитие бизнеса и насколько реально помогают компаниям вырасти.
Эксперты сошлись во мнении, что экосистема креативного предпринимательства становится зрелой, а государство постепенно превращается из регулятора — в полноценного партнёра для индустрии.
Мода со смыслом: как бренды формируют новую культуру
Форум не обошёл стороной и одну из самых динамичных сфер креативной экономики — моду. Дискуссия о трансформации фэшн-индустрии собрала дизайнеров, издателей и инфлюенсеров, которые обсуждали, как мода перестаёт быть просто бизнесом и превращается в медиакод поколения.
Модные показы становятся арт-событиями, а бренды — медиаплатформами, которые формируют повестку не хуже крупных изданий. Говорили о том, как коллаборации с художниками, музыкантами и активистами помогают моде высказываться на социальные темы и выстраивать диалог с аудиторией.
Основательница бренда OLOLOL Оксана Лаврентьева отметила, что сегодня мода сама задает тренды, а не просто отражает их. Экс-главный редактор Elle Екатерина Мухина напомнила, что индустрия строится на взаимозависимости всех участников — от дизайнеров до потребителей, и успех приходит к тем, кто сочетает насмотренность с искренней любовью к делу.
Индийские блогеры снимают сериал о Москве
Одним из заметных моментов форума стало участие индийских блогеров-миллионников Адитьи Бхата, Каточа Арьяна и Бханушали Бхавина, которые приехали в Москву для съемок веб-сериала для платформы Jio. Они отметили впечатляющую архитектуру города, дружелюбие людей и возможности для креативных проектов и непривычный прохладный климат. Кроме того подчеркнули, что форум стал хорошей площадкой для обмена опытом и расширения культурного сотрудничества между Россией и Индией.
Индийские блогеры отметили, что форум стал для них не только площадкой для съемок, но и возможностью увидеть динамику московского медиарынка, познакомиться с новыми технологиями и обменяться опытом с международными коллегами.
Технологии и романтика
Сессия о цифровом дейтинге стала одной из самых эмоциональных на форуме. На сцене встретились телеведущая и сваха Роза Сябитова и блогер Оля Парфенюк — разговор о том, как технологии влияют на любовь, быстро превратился в жаркий спор поколений. Сябитова настаивала, что онлайн-знакомства — лишь инструмент, а не сама романтика: настоящие чувства рождаются только офлайн. Она сетовала на «мультяшность» и сленг нового поколения, призывала «перестать усложнять жизнь словами» и напомнила, что брачным агентством занимается еще с 90-х. Ольга же отстаивала идею, что цифровые форматы не убивают эмоции, а, наоборот, дают больше свободы и возможностей.
Новая реальность музыки: как цифровая эпоха меняет правила игры
Музыкальная индустрия переживает масштабную трансформацию — стриминги, алгоритмы и фанатские сообщества формируют новые законы успеха. На сессии «Музыка завтра: кто формирует звук и индустрию» — объединила экспертов, которые обсудили, как цифровые технологии, стриминги и фанатские сообщества меняют музыкальный рынок и роль артиста.
В дискуссии приняли участие директор по работе с артистами и ивентами в развлекательных сервисах Яндекса Константин Сидорков, руководитель Unipop Music и менеджер Tommy Cash Антон Глушнев, глава A&R лейбла S&P Digital Денис Глазин, бренд-директор лейбла NEDOSTUNOSTЬ Евгений Попов и директор по взаимодействию с креативными индустриями музыкального сервиса ЗВУК Александр Гагиев.
Спикеры отметили, что за последние несколько лет музыкальная индустрия радикально изменилась: если раньше основным источником дохода для исполнителей были концерты и туры, то теперь всё большее значение приобретают стриминговые сервисы и онлайн-монетизация. Благодаря новым технологиям артист может развивать карьеру без продюсера — достаточно уметь пользоваться инструментами продвижения и понимать, как работают алгоритмы.
«Сегодня артисту не обязательно иметь лейбл, чтобы выстрелить — достаточно идеи, грамотной коммуникации и цифровых инструментов», — отметил Константин Сидорков. По его словам, алгоритмы не заменяют творческую интуицию, но позволяют находить точного слушателя и формировать устойчивое комьюнити вокруг артиста.
Отдельно говорили о том, как искусственный интеллект и короткие видео меняют восприятие музыки: трек должен цеплять за первые три секунды, иначе он просто теряется в потоке. Но при этом участники подчеркнули, что несмотря на технологическое ускорение, музыка остаётся искусством эмоций и смыслов.
По словам Антона Глушнева, сегодня важно уметь балансировать между трендами и подлинностью:
«Возможности безграничны, но только искренность по-прежнему делает артиста узнаваемым».
Эксперты сошлись во мнении, что будущее музыкальной индустрии — за гибридными форматами, где творчество и технологии работают вместе, а фанаты становятся соавторами успеха.
Искренность против алгоритмов: Morandi о том, зачем музыке душа
Одним из самых эмоциональных моментов второго дня стало интервью с фронтменом румынского дуэта Morandi — Андреем Ропчей. Музыкант, вернувшийся в Россию после шестилетнего перерыва, рассказал, как цифровая эпоха изменила отношение к артисту и слушателю.
Он отметил, что сегодня внимание аудитории стало короче, конкуренция выше, а требования — жестче. Но при этом возможности для самовыражения выросли в разы. По словам Ропчи, алгоритмы могут помочь продвинуть музыку, но заменить искренность не способны.
«Мы выступаем для людей, не для себя. Алгоритмы не знают границ, но эмоции всегда находят путь», — сказал артист.
Он также рассказал, что успех в индустрии теперь требует не только таланта, но и дисциплины, настойчивости и умения работать с новой аудиторией, у которой время на выбор — всего три секунды.
Секрет бессмертных медиа форматов
Финальную точку в двухдневной деловой программе поставила дискуссия о легендарных телевизионных проектах, переживших десятилетия и смену поколений — «КВН», «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», Comedy Club. На сцену вышли Елена Летучая, Александр Масляков, Леонид Якубович и Гарик Мартиросян, чтобы поговорить о феномене «долгой жизни» форматов.
Обсуждали, что объединяет эти проекты — искренность, постоянная работа над собой и вера в зрителя. Масляков рассказал, что принцип «делай каждый выпуск, как последний» стал для его отца и команды КВН своеобразным кредо.
Мартиросян сравнил Comedy Club с живым организмом, где старые участники уходят, а новые приходят, сохраняя энергию формата. Якубович добавил, что «Поле чудес» живёт благодаря своей аудитории — тем самым людям, которые приходят в студию уже более 30 лет, с теми же эмоциями и открытостью.
Дискуссия стала символичной точкой форума: доказательством, что даже в эпоху цифровой скорости долгоживущие форматы возможны — если в их основе любовь к делу и уважение к зрителю.
Лидеры мнений, которые формируют будущее медиа и культуры
Форум «Культура. Медиа. Цифра» объединил ведущих представителей медиарынка, искусства и креативных индустрий — признанных экспертов, артистов, продюсеров и инфлюенсеров, чьи имена определяют развитие современной культурной повестки. В этом году среди хедлайнеров форума — лидеры мнений из России, Европы и Азии, чьи выступления задали профессиональный уровень дискуссий.
К форуму присоединился итальянский оператор Витторио Стораро, обладатель трёх премий «Оскар». Он рассказал о работе с Вуди Алленом и Фрэнсисом Копполой, а также о влиянии российской киношколы на мировую операторскую традицию. Его коллега, французский оператор Мишель Аматье, номинант прайм-тайм премии «Эмми», поделился опытом создания визуального языка сериалов «Париж, я люблю тебя» и «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» и подчеркнул, что именно свет и эмоции определяют выразительность кадра в эпоху цифрового производства.
На сцене форума выступили ведущие медиа- и телеперсоны — Гарик Мартиросян, Александр Масляков, Леонид Якубович, Елена Летучая, Роза Сябитова, Артемий Лебедев и другие. Участники обсуждали феномен долгоживущих телепроектов, влияние технологий на коммуникации и роль личности в создании доверия между брендом и аудиторией.
Свои взгляды на развитие креативной экономики и современной медиаэкосистемы также представили Кирилл Диденок, Наташа Гасанханова, Елена Крыгина, DJ Groove, Катя Гершуни, Мадонна Мур, Мария Гладких, Александр Анатольевич и другие лидеры мнений. Их участие подчеркнуло миссию форума — быть пространством профессионального обмена и международного диалога, где культура, технологии и бизнес объединяются ради совместного развития.
Форум объединил более 160 спикеров из 20 стран, представителей киноиндустрии, медиа, моды и технологий. Второй день продолжил разговор — о масштабировании контента, новых форматах сообществ и будущем креативных индустрий.