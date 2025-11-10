Вдохновить, объединить, перезапустить: как прошел форум «Культура. Медиа. Цифра»

Шесть тематических треков, десятки дискуссий, сотни участников из России, СНГ, Европы и Азии. Второй международный форум «Культура. Медиа. Цифра» завершился в Москве, собрав на площадке Кинозавода «Москино» более 8 тысяч представителей медиаиндустрии, кино, IT, креативных агентств, блогеров и художников. Два насыщенных дня форум стал точкой притяжения для тех, кто формирует новую медиареальность — где культура, технологии и бизнес встречаются, чтобы создавать смыслы, выстраивать международные связи и искать баланс между коммерцией и искусством.

© Пресс-служба форума

Организаторы форума сделали ставку на живой диалог. В атмосфере творческой свободы и открытых дискуссий участники искали ответы на вопрос, как работать «в долгую» — строить проекты, которые не теряют актуальности, сохраняют аудиторию и создают смыслы, а не просто контент.

Москва — центр креативных индустрий региона

Форум открыл министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. В своей речи он подчеркнул амбициозные планы города стать мировым центром киносъемок и создания культурных продуктов, способных выходить на международный рынок.

«Впервые мы провели форум в 2024 году. Москва как столица старалась объединить не только всероссийские, но и международные мероприятия в сфере креативных индустрий, включая кино, моду, арт, дизайн, — рассказал Алексей Фурсин. — Площадка форума становится платформой для обсуждения сотрудничества, трендов, проблем, свойственных всем видам креативных индустрий. Хотелось бы, чтобы форум стал основой для создания экспортно ориентированных продуктов».

© Пресс-служба форума

Генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов добавил, что сегодня столица превращается в производственный хаб, открывающий возможности для совместных проектов с партнерами из СНГ. По его словам, система московских рибейтов позволяет компенсировать до 30% расходов на съемки, делая Москву одной из самых привлекательных площадок региона.

«Мы надеемся на совместную работу с нашими партнёрами, с которыми у нас общий культурный код», — отметил Прокопов.

СНГ как единое медиапространство

Тема объединения медиарынков СНГ стала сквозной для всего форума. Речь шла о том, как формировать единые стандарты релизов, авторского права и локализации — чтобы проекты могли одновременно выходить на площадках России, Казахстана, Узбекистана и других странах региона. Отмечалось, что креативная индустрия может стать мощным экономическим драйвером, если удастся выстроить прозрачные юридические и технологические рамки.

На пленарной сессии генеральный продюсер KD Studios Евгений Мелентьев рассказал, что в ближайший год компания совместно с «Москино» и «Узбекфильмом» запустит студию компьютерной графики в Узбекистане. По его словам, такие проекты не только укрепляют партнёрство, но и формируют новые точки роста для креативных индустрий всего СНГ.

© Пресс-служба форума

Начальник управления Агентства кинематографии Узбекистана Шухрат Хайитов также подчеркнул потенциал партнерства: «Москва сегодня обладает колоссальными возможностями. Мы заинтересованы в совместных съемках — особенно исторических фильмов. Думаю, впереди нас ждёт много интересных проектов».

Исполнительный продюсер фильмов Malang и Looop Lapeta Сиддхартх Атха из Индии обратил внимание на важность этичности и легальности контента в эпоху цифрового изобилия. Он напомнил, что в условиях, когда каждый может стать автором, международное сотрудничество требует понимания культурных и правовых различий между странами. Эксперты сошлись во мнении, что формирование общего медиарынка СНГ — не просто вопрос технических стандартов, а путь к созданию совместного культурного пространства.

Больше доверия, меньше формальностей: новая философия поддержки креаторов

Помимо тем, связанных с медиа и креативными индустриями, на форуме особое внимание уделили поддержке малого и среднего предпринимательства. Участники обсуждали, как сделать государственные меры поддержки по-настоящему эффективными — чтобы они не заканчивались на этапе отчетности, а помогали проектам расти и развиваться.

Руководитель направления социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов отметил, что запрос на навигаторов и менторов сегодня выше, чем на бумажную отчетность. Речь шла о переходе от поддержки «по запосу» к системному сопровождению — когда предприниматель получает помощь на всех этапах: от идеи и заявки до выхода на экспорт.

© Пресс-служба форума

Исполнительный директор Фонда «Инносоциум» Елена Шумакова подчеркнула, что государство уже выстроило экосистему форумов, акселераторов и грантов, объединяющую тысячи проектов по всей стране.

В продолжение темы директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александр Вайно отметил, что в АСИ сейчас прорабатывается новая модель долгосрочной оценки программ поддержки — чтобы понимать, как они влияют на развитие бизнеса и насколько реально помогают компаниям вырасти.

Эксперты сошлись во мнении, что экосистема креативного предпринимательства становится зрелой, а государство постепенно превращается из регулятора — в полноценного партнёра для индустрии.

Мода со смыслом: как бренды формируют новую культуру

Форум не обошёл стороной и одну из самых динамичных сфер креативной экономики — моду. Дискуссия о трансформации фэшн-индустрии собрала дизайнеров, издателей и инфлюенсеров, которые обсуждали, как мода перестаёт быть просто бизнесом и превращается в медиакод поколения.

© Пресс-служба форума

Модные показы становятся арт-событиями, а бренды — медиаплатформами, которые формируют повестку не хуже крупных изданий. Говорили о том, как коллаборации с художниками, музыкантами и активистами помогают моде высказываться на социальные темы и выстраивать диалог с аудиторией.

Основательница бренда OLOLOL Оксана Лаврентьева отметила, что сегодня мода сама задает тренды, а не просто отражает их. Экс-главный редактор Elle Екатерина Мухина напомнила, что индустрия строится на взаимозависимости всех участников — от дизайнеров до потребителей, и успех приходит к тем, кто сочетает насмотренность с искренней любовью к делу.

Индийские блогеры снимают сериал о Москве

Одним из заметных моментов форума стало участие индийских блогеров-миллионников Адитьи Бхата, Каточа Арьяна и Бханушали Бхавина, которые приехали в Москву для съемок веб-сериала для платформы Jio. Они отметили впечатляющую архитектуру города, дружелюбие людей и возможности для креативных проектов и непривычный прохладный климат. Кроме того подчеркнули, что форум стал хорошей площадкой для обмена опытом и расширения культурного сотрудничества между Россией и Индией.

© Пресс-служба форума

Индийские блогеры отметили, что форум стал для них не только площадкой для съемок, но и возможностью увидеть динамику московского медиарынка, познакомиться с новыми технологиями и обменяться опытом с международными коллегами.

Технологии и романтика

© Пресс-служба форума

Сессия о цифровом дейтинге стала одной из самых эмоциональных на форуме. На сцене встретились телеведущая и сваха Роза Сябитова и блогер Оля Парфенюк — разговор о том, как технологии влияют на любовь, быстро превратился в жаркий спор поколений. Сябитова настаивала, что онлайн-знакомства — лишь инструмент, а не сама романтика: настоящие чувства рождаются только офлайн. Она сетовала на «мультяшность» и сленг нового поколения, призывала «перестать усложнять жизнь словами» и напомнила, что брачным агентством занимается еще с 90-х. Ольга же отстаивала идею, что цифровые форматы не убивают эмоции, а, наоборот, дают больше свободы и возможностей.

Новая реальность музыки: как цифровая эпоха меняет правила игры

Музыкальная индустрия переживает масштабную трансформацию — стриминги, алгоритмы и фанатские сообщества формируют новые законы успеха. На сессии «Музыка завтра: кто формирует звук и индустрию» — объединила экспертов, которые обсудили, как цифровые технологии, стриминги и фанатские сообщества меняют музыкальный рынок и роль артиста.

В дискуссии приняли участие директор по работе с артистами и ивентами в развлекательных сервисах Яндекса Константин Сидорков, руководитель Unipop Music и менеджер Tommy Cash Антон Глушнев, глава A&R лейбла S&P Digital Денис Глазин, бренд-директор лейбла NEDOSTUNOSTЬ Евгений Попов и директор по взаимодействию с креативными индустриями музыкального сервиса ЗВУК Александр Гагиев.

Спикеры отметили, что за последние несколько лет музыкальная индустрия радикально изменилась: если раньше основным источником дохода для исполнителей были концерты и туры, то теперь всё большее значение приобретают стриминговые сервисы и онлайн-монетизация. Благодаря новым технологиям артист может развивать карьеру без продюсера — достаточно уметь пользоваться инструментами продвижения и понимать, как работают алгоритмы.

«Сегодня артисту не обязательно иметь лейбл, чтобы выстрелить — достаточно идеи, грамотной коммуникации и цифровых инструментов», — отметил Константин Сидорков. По его словам, алгоритмы не заменяют творческую интуицию, но позволяют находить точного слушателя и формировать устойчивое комьюнити вокруг артиста.

Отдельно говорили о том, как искусственный интеллект и короткие видео меняют восприятие музыки: трек должен цеплять за первые три секунды, иначе он просто теряется в потоке. Но при этом участники подчеркнули, что несмотря на технологическое ускорение, музыка остаётся искусством эмоций и смыслов.

По словам Антона Глушнева, сегодня важно уметь балансировать между трендами и подлинностью:

«Возможности безграничны, но только искренность по-прежнему делает артиста узнаваемым».

Эксперты сошлись во мнении, что будущее музыкальной индустрии — за гибридными форматами, где творчество и технологии работают вместе, а фанаты становятся соавторами успеха.

Искренность против алгоритмов: Morandi о том, зачем музыке душа

Одним из самых эмоциональных моментов второго дня стало интервью с фронтменом румынского дуэта Morandi — Андреем Ропчей. Музыкант, вернувшийся в Россию после шестилетнего перерыва, рассказал, как цифровая эпоха изменила отношение к артисту и слушателю.

© Пресс-служба форума

Он отметил, что сегодня внимание аудитории стало короче, конкуренция выше, а требования — жестче. Но при этом возможности для самовыражения выросли в разы. По словам Ропчи, алгоритмы могут помочь продвинуть музыку, но заменить искренность не способны.

«Мы выступаем для людей, не для себя. Алгоритмы не знают границ, но эмоции всегда находят путь», — сказал артист.

Он также рассказал, что успех в индустрии теперь требует не только таланта, но и дисциплины, настойчивости и умения работать с новой аудиторией, у которой время на выбор — всего три секунды.

Секрет бессмертных медиа форматов

Финальную точку в двухдневной деловой программе поставила дискуссия о легендарных телевизионных проектах, переживших десятилетия и смену поколений — «КВН», «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», Comedy Club. На сцену вышли Елена Летучая, Александр Масляков, Леонид Якубович и Гарик Мартиросян, чтобы поговорить о феномене «долгой жизни» форматов.

Обсуждали, что объединяет эти проекты — искренность, постоянная работа над собой и вера в зрителя. Масляков рассказал, что принцип «делай каждый выпуск, как последний» стал для его отца и команды КВН своеобразным кредо.

Мартиросян сравнил Comedy Club с живым организмом, где старые участники уходят, а новые приходят, сохраняя энергию формата. Якубович добавил, что «Поле чудес» живёт благодаря своей аудитории — тем самым людям, которые приходят в студию уже более 30 лет, с теми же эмоциями и открытостью.

Дискуссия стала символичной точкой форума: доказательством, что даже в эпоху цифровой скорости долгоживущие форматы возможны — если в их основе любовь к делу и уважение к зрителю.

Лидеры мнений, которые формируют будущее медиа и культуры

Форум «Культура. Медиа. Цифра» объединил ведущих представителей медиарынка, искусства и креативных индустрий — признанных экспертов, артистов, продюсеров и инфлюенсеров, чьи имена определяют развитие современной культурной повестки. В этом году среди хедлайнеров форума — лидеры мнений из России, Европы и Азии, чьи выступления задали профессиональный уровень дискуссий.

© Пресс-служба форума

К форуму присоединился итальянский оператор Витторио Стораро, обладатель трёх премий «Оскар». Он рассказал о работе с Вуди Алленом и Фрэнсисом Копполой, а также о влиянии российской киношколы на мировую операторскую традицию. Его коллега, французский оператор Мишель Аматье, номинант прайм-тайм премии «Эмми», поделился опытом создания визуального языка сериалов «Париж, я люблю тебя» и «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» и подчеркнул, что именно свет и эмоции определяют выразительность кадра в эпоху цифрового производства.

На сцене форума выступили ведущие медиа- и телеперсоны — Гарик Мартиросян, Александр Масляков, Леонид Якубович, Елена Летучая, Роза Сябитова, Артемий Лебедев и другие. Участники обсуждали феномен долгоживущих телепроектов, влияние технологий на коммуникации и роль личности в создании доверия между брендом и аудиторией.

Свои взгляды на развитие креативной экономики и современной медиаэкосистемы также представили Кирилл Диденок, Наташа Гасанханова, Елена Крыгина, DJ Groove, Катя Гершуни, Мадонна Мур, Мария Гладких, Александр Анатольевич и другие лидеры мнений. Их участие подчеркнуло миссию форума — быть пространством профессионального обмена и международного диалога, где культура, технологии и бизнес объединяются ради совместного развития.

Форум объединил более 160 спикеров из 20 стран, представителей киноиндустрии, медиа, моды и технологий. Второй день продолжил разговор — о масштабировании контента, новых форматах сообществ и будущем креативных индустрий.