Сотни доз спермы быков из США и Канады завезли в Екатеринбург

В Екатеринбург завезли 300 доз спермы племенных быков из США и Канады. Биоматериалы будут использовать на сельскохозяйственных предприятиях, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«Подконтрольный товар транспортируется в сосудах Дьюара, предназначенных для длительного хранения при пониженной температуре», — пояснили в ведомстве.

Биоматериал находится в замороженном виде.

Сперму быков доставят на фермы Свердловской и Тюменской областей. Биоматериал соответствует всем российским санитарным требованиям.